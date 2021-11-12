Профессор Крейчи: Европе нужно объединиться с Россией ради будущего без войны

Ради самостоятельного политического будущего без войны и влияния США Европе необходимо создать работающую ось Париж — Берлин — Москва, заявил чешский политолог, профессор Оскар Крейчи в интервью изданию Parlamentní listy.

Нестабильная, взрывоопасная ситуация может произойти после ухода американского гегемона из региона, считает эксперт (ранее сообщалось, что Вашингтон сконцентрировал стратегические силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ближе к Китаю). Политолог предлагает европейским политикам опираться на уроки прошлого и формировать с Россией союз, а не усугублять конфликт с Москвой.

«Учитывая нынешний уровень западных политических элит, нужно неустанно повторять, что дважды объединение Западной и Центральной Европы против России (при Наполеоне и Гитлере) привело к огромной трагедии. И к победе России», — приводит перевод интервью Крейчи издание ИноСМИ.

Именно с осознанием необходимости союзных отношений с РФ европейские политики должны подходить ко всем вопросам, в том числе и к энергетическим — «к поставкам газа и нефти в особенности». По словам Крейчи, только стабильно работающая политическая ось при участии Москвы поможет Центральной Европе обеспечить мир и процветание в регионе.

«И тут уже неважно, сохранится ли Евросоюз, и если да, то в каком виде», — заключил профессор.

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