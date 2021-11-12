Делегация правительства Москвы доставит подарки сирийским школьникам

Визит представительной делегации из Москвы в Сирию призван укрепить двусторонние гуманитарные и культурные связи.

Визит московской делегации в Сирию, который состоится 15 ноября и продлится до 18 ноября, организован Департаментом внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы. Целью мероприятия названо укрепление российско-сирийских отношений, поддержка россиян в Сирии, популяризация русского языка и культуры, сообщают «Ветеранские вести».

Члены делегации Москвы планируют вручить школьные учебники, художественную литературу и подарки ученикам школ с углубленным изучением русского языка в нескольких сирийских городах. Учителям подарят учебно-методическую литературу, школы получат оргтехнику. В программу визита входит проведение концертов московских творческих коллективов для жителей Сирии и военнослужащих.