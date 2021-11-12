Правительство России внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов в транспорте

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект о применении QR-кодов о вакцинации против COVID-19 в транспорте и общественных местах.

Первый проект предполагает посещение россиянами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений и объектов общественного питания при предъявлении QR-кода или документа, свидетельствующего о перенесенном коронавирусе.

Власти также предлагают распространить меру об использовании QR-кодов при передвижении на поездах или самолетах. Подобные решения являются экстренной мерой на фоне сложной обстановки с COVID-19, пишет РИА Новости.