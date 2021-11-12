Полиция Австралии пытается избежать ответственности за смерть 17-летнего подростка

Фонд борьбы с репрессиями получил официальный ответ по делу о полицейской халатности, из-за которой лишился жизни австралийский коренной житель.

Полиция Австралии после трехмесячной паузы наконец ответила представителям российского ФБР на вопросы относительно смерти 17-летнего аборигена Томаса «Ти Джея» Хайки. Департамент австралийского штата Новый Южный Уэльс представил информацию о смерти местного коренного жителя, которая произошла в феврале 2004 года в результате погоне за ним полиции.

Так, 14 февраля 2004 года сотрудниками правоохранительных органов страны были получены ориентировочные данные о молодом человеке, который подозревался в краже сумки. Через некоторое время, осуществляя поиски по ориентировке, полицейские обнаружили Томаса, ехавшего по шоссе на велосипеде. Офицеры начали преследовать мальчика, так как он вызвал у них подозрение.

Погоня завершилась тем, что 17-летний коренной житель вылетел из седла своего двухколесного транспортного средства и налетел на острый забор. Травмы, полученные Хайки, оказались несовместимы с жизнью. С тех пор семья аборигена пытается добиться от государства компенсаций, но вплоть до настоящего времени властями не было сделано ровно ничего, передает ФАН.

Сотрудники Фонда борьбы с репрессиями начали работать над этим кейсом в августе текущего года. Правозащитники моментально направили официальные запросы премьеру Австралии Скотту Моррисону, генпрокурору Микаэлии Кэш, а также министру внутренних дел Карен Эндрюс. Согласно ответу австралийской полиции, местные силовики провели в 2004 году «тщательное расследование», которое на самом деле заняло всего месяц.

Как считают представители ФБР, дело Томаса Хайки является настоящим примером вопиющего полицейского произвола, который явно нацелен на сокрытие действий правоохранителей и покрывает их, вместо того, чтобы наказать убийц человека.