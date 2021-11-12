В Кировской области произошел выброс 1,5 тонны фтороводорода

МЧС сообщает, что на российском химпредприятии произошла утечка фтороводорода. Спасательные службы взяли пробу воздуха и констатировали отсутствие угрозы для жизни населения.

Выброс фтороводорода произошел на химпредприятии «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в Кировской области, сообщает администрация города Кирово-Чепецк. Городские власти сообщают, что происшествие локализовано, и угроза для безопасности населения отсутствует.

«Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет», — прокомментировала администрация города в социальной сети «Вконтакте».

Общий объем утечки фтороворода составил 1,5 тонны. Сотрудникам экстренных служб пришлось провести эвакуацию 400 человек, среди которых были ученики и преподаватели местной школы.

Уточним, что акционерное общество «ГалоПолимер» — один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции, который удерживает девять процентов от мирового рынка. Помимо этого, предприятие является единственным производителем специализированных фторполимеров.