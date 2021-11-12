Сколько получает губернатор? В Астраханской области подняли губернаторскую зарплату

Хорошие новости для губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина: депутаты местной Думы рассматривают законопроект, повышающий размер губернаторской зарплаты на 10%, сообщает издание «Пункт А».

Сейчас базовый оклад губернатора составляет чуть более 85 тысяч рублей, но в случае принятия поправки сумма увеличится почти до 94 тысяч.

Это первое существенное повышение оплаты губернаторского труда со времен Александра Жилкина, возглавляющего Астраханскую область с 2004 по 2018 годы. Семь лет назад его зарплата выросла с 74500 до 82000 рублей. Спустя четыре месяца, на фоне мощного бюджетного кризиса, ставка откатилась к прежней сумме, однако в 2017 году вновь была повышена до 82280 рублей.

Отметим, что ни Бабушкин, ни его предшественник Сергей Морозов вопрос повышения своих доходов не поднимали. Что касается зарплаты остальных жителей Астраханской области — если верить Росстату, ее средняя сумма на июнь 2021 года составила около 43,5 тысяч рублей.

Ранее сообщилось, что власти Ростовской области потратят на пиар в СМИ более миллиарда рублей. Подробнее о странных, но многомиллионных бюджетных расходах — в нашей статье.