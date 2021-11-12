Сатановский призвал США и Евросоюз «не морочить голову» России с Украиной и Грузией

Страны западного мира только и делают, что дают советы России. Это возмутило политолога Евгения Сатановского.

Он напомнил, что европейские и американские политики часто вслух размышляют, как должна вести себя Москва в отношении Украины и Грузии. Также они нередко заявляют о «планах» России напасть на соседние государства.

Евгений Сатановский, рассуждая об этой ситуации, задал несколько неудобных вопросов зарубежным политикам. Он поинтересовался, знают ли они хоть что-то о жизни в Грузии и на Украине.

«Способен на слух угадывать мелодии песен и подпевать, помня слова? Он или она может на слух определить, на каком языке говорят местные? Опознать буквы их алфавита? Вспомнить, как звали их царей и поэтов, астрономов и врачей? Чего тогда они вообще нам насчет бывших наших морочат головы?!» — искренне возмутился политолог в Telegram-канале.

Он напомнил, что Россия из года в год повторяет одно и то же: она не простит пересечения Западом красных линий, под которыми подразумеваются все постсоветские страны. Ни США, ни Евросоюз не имеют к ним отношения, поэтому какие-либо проблемы являются «семейным делом».

«Но мы все перемешаны до такой степени, что разделить нас на самом деле невозможно. Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая еще 30 лет назад была единой, когда-нибудь все равно соединится... Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом, разберись. Но это будет, рано или поздно. Сколько времени до этой поры пройдет, неважно. Но будет именно так», — констатировал Сатановский.

Политолог ранее провел параллели между современной Польшей и Средневековьем. Он сравнил местных политиков с инквизицией.