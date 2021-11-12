«Да идите вы все»: режиссер Коробко высмеял американцев после просмотра фильма «16-й»

Комедийный фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» дает серьезный ответ на лицемерие, проявляемое США, заявил режиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко. Лента уже доступна в онлайн-кинотеатрах для всех желающих.

Картина «16-й» рассказывает о том, какие события предшествовали победе магната Дональда Трампа на президентских выборах. Для большинства политической элиты США такой исход голосования оказался неожиданным. И практически сразу после оглашения результатов противники кандидата от Демократической партии начали твердить о мнимом «российском вмешательстве». В фильме «16-й» авторы высмеивают этот тезис.

«Русское сознание отличается от западного своим невероятным жизненным здоровьем, которое предполагает, что, когда наш соперник вытягивает нас на серьезную дискуссию и игру, правила, которые задает он, надо ломать. И наша русская культура это ломает!» — отметил собеседник «Народных Новостей».

Александр Коробко подчеркнул, что кинокартина является четким ответом для американцев, которые не привыкли к подобным форматам, чувствуя себя гегемоном в кинематографе. Фильм «16-й» доказал, что российское творчество гораздо свободнее, чем в заокеанском «оплоте демократии».

«Этот фильм нужно рассматривать как яркий и смачный ответ США: "Да идите вы все..."» — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, технический показ картины состоялся 7 ноября. После официальной премьеры в России фильм посмотрели сотни тысяч человек.