Голикова провела аналогию между сертификатом о вакцинации против COVID-19 и паспортом

Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт, об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

В субъектах РФ растут темпы суточной вакцинации. По словам Голиковой, ее очень радуют новости из регионов об установленных рекордах в этом направлении. Однако не менее важно вовремя достичь необходимого уровня иммунизации населения.

«Нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране», — заявила вице-премьер РФ в ходе общения с журналистами.

Сертификат о вакцинации формируется в форме электронного документа на русском и на английском языках. Этот процесс занимает не более 3 календарных дней после внесения в информационный ресурс сведений о прохождении процедуры. Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 57 961 578 человек.