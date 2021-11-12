Шойгу и Лавров обсудили с французскими коллегами миграционный кризис

Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности завершилось в Париже 12 ноября. В нем приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Францию на заседании представили глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Коллеги обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе и ситуацию в Ливии.

Вопрос с наплывом беженцев нужно решать с помощью диалога сторон, уточнили в МИД РФ.

«Россия на заседании в Париже подчеркнула необходимость урегулирования проблемы миграционного кризиса на белорусско-польской границе только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права», — говорится в сообщении ведомства по итогам заседания.

Ранее Белоруссия указала на необходимость переговоров с Евросоюзом. Власти республики уверены, что обсуждение дорожной карты поможет в урегулировании миграционного кризиса.