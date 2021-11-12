Воспользоваться QR-кодом после вакцинации «Спутником Лайт» будет возможно через 21 день

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило подробности формирования сертификата о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт».

Граждане российских регионов, привившиеся однокомпонентным препаратом против COVID-19, пожаловались, что их QR-коды недействительны. В ведомстве ответили, что сертификат будет сформирован на портале Госуслуг через 21 день после вакцинации.

«Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что сертификат о первичной вакцинации «Спутником Лайт» начнет действовать через три недели после прививки, аналогично с препаратом «Спутник V». Необходимо выждать указанное время, для формирования иммунной защиты.