Владимир Путин предупредил о возможном появлении новых потенциально опасных штаммов COVID-19

Появление новых, и даже более опасных штаммов COVID-19 не исключено, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС.

Глава государства отметил, что COVID-19 еще далеко не побежден и могут появиться новые версии болезни. На этом фоне нужно продолжить борьбу с распространением коронавируса.

«Без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное, технологическое обеспечение», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер принимает участие в саммите форума АТЭС в формате видеоконференции. В повестку дня саммита, проходящего под председательством Новой Зеландии, вошли вопросы восстановления экономик после пандемии и направления работы АТЭС до 2040 года.