Бытовой конфликт в Дагестане привел к гибели имама мечети

Стрельба в Акушинском районе Дагестана повлекла гибель имама мечети. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

Инцидент произошел в селе Аметеркмахи. Сообщается, что причиной нападения стал бытовой конфликт.

«Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит», — сказал представитель администрации в беседе с ТАСС.

Преступник скончался от ножевых ранений. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Следственный комитет Дагестана ранее возбудил уголовное дело после ДТП с участием сотрудника полиции в Каспийске. К аварии может быть причастен брат известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Усман.