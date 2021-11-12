Звезда «Аншлага» Лукинский вспомнил, как Коклюшкин повлиял на его творческий путь

Юморист Николай Лукинский поделился воспоминаниями об умершем Викторе Коклюшкине. Звезда «Аншлага» призналась, что писатель повлиял на его творческий путь.

Лукинский признался, что Коклюшкин заметил его еще в начале карьеры в 1992 году. Тогда юморист выступал на конкурсе «Смех в мешке», а писатель входил в состав жюри.

«Когда итоги еще не были известны, кто стал лауреатом, он подошел ко мне в кулуарах и сказал: "Лукинский, поздравляю — вы лауреат!"» — поделился Лукинский воспоминания с телеканалом «360».

Также юморист отметил, что Коклюшкин был великим писателем. А его произведения многие артисты исполняли и продолжают исполнять.

О смерти писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Артисту было 75 лет. Официальная причина смерти знаменитости пока что все еще не объявлена.