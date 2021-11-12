Смелый анекдот Норкина про агентов ЦРУ и КГБ развеселил гостей студии «Места встречи»

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин снова рассмешил зрителей оригинальным анекдотом. История повествует о двух бывших сотрудниках спецслужб.

Юмореска начинается с того, что ветераны Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) и американского Центрального разведывательного управления встречаются и заводят беседу.

«Сидят, выпивают на нейтральной территории, вспоминают славное боевое прошлое. — Все-таки на Кубе мы вас заставили попотеть, — говорит наш. — Да, дело было крутое. Побегали мы. Но зато мы в Чили отыгрались, — отвечает американец», — начал анекдот Андрей Норкин.

Зал, как обычно, замер в ожидании. Зрители уже знают, что концовка будет неожиданной и искрометной.

«Да, Чили. Это же осенью было. Мы на картошку уезжали», — закончил телеведущий.

Юмористическая история вызвала громкий хохот в студии. Норкин смог всего несколькими предложениями разрядить обстановку в студии программы «Место встречи». Зрители и приглашенные эксперты встали с мест и поддержали журналиста бурными аплодисментами.

Журналист традиционно веселит аудиторию актуальными и смелыми анекдотами. У него даже есть своя юмористическая программа, с которой он ездит по всей России.