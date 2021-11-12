Кабмин ФРГ отказался раскрывать детали переговоров Путина и Меркель

Детали переговоров президента России Владимира Путина с врио канцлера Германии Ангелой Меркель не подлежат разглашению, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Журналисты поинтересовались, последовала ли Меркель совету российского лидера начать прямые контакты между Евросоюзом и Белоруссией.

«Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров», — сказала Ульрике Деммер.

Однако Меркель в рамках переговоров с Путиным подтвердила, что считает Минск ответственным за ситуацию на польско-белорусской границе.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда сотни человек пришли к ограждению. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, используя слезоточивый газ.