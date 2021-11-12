В Оренбурге двое маленьких детей провалились под лед на озере и утонули

Несчастный случай унес жизни двух маленьких детей в возрасте шести и четырех лет. Мальчики во время прогулки по замерзшему озеру провалились под лед и утонули. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Трагедия произошла в областной столице в микрорайоне Кушкуль. Дети без сопровождения взрослых гуляли вдоль водоема, расположенного на расстоянии одного километра от жилых домов.

В какой-то момент мальчики вышли на озеро и провалились под тонкий лед. Их тела без признаки жизни извлек из воды местный житель.

Сейчас на месте произошедшего работают правоохранители и спасатели. К родственникам погибших направлен психолог МЧС для оказания необходимой помощи.