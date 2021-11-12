Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19 на мировом уровне

Президент России Владимир Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин от COVID-19 на мировом уровне.

Выступая на саммите АТЭС глава российского государства указал, что нужно как можно скорее взаимно признать сертификаты о вакцинации. Он отметил, что Россия продолжает оказывать содействие всем странам, кто нуждается в профилактических препаратах от коронавирусной инфекции.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — отметил Путин.

Президент России упомянул, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процесс признания новых препаратов от COVID-19. На данный момент на одобрении в ВОЗ находится две российские вакцины, одна из них, «Спутник V», признана более чем в 70 странах мира.