Автор сериала «Чикатило» Андреасян призвал ввести запрет на украинское кино в России

Кинорежиссер и сценарист Сарик Андреасян высказал мнение о необходимости запретить показ на территории России кинокартин украинского производства. Такая мера станет равнозначным ответом на киевские санкции в отношении российских фильмов.

Создатель сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли высказался об очередном запрете Госкино Украины. На этот раз он коснулся российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона». Впрочем, неудивительно, почему лента 11 ноября пополнила так называемый черный список неугодных Киеву фильмов — роль Наполеона в 2012 году в ней сыграл нынешний президент страны Владимир Зеленский.

В беседе с изданием «Газета.ru» Андреасян раскритиковал действия украинского правительства. По его словам, Москва не должна бездействовать, с равнодушием принимая антироссийские решения Киева.

«Считаю, что это абсолютная клоунада. На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной», — высказался кинематографист.

Между тем украинская пресса объясняет запрет на показ комедии участием в ней российского юмориста Юрия Гальцева. Знаменитый артист клоунады входит в список лиц, которые якобы представляют потенциальную угрозу национальной безопасности Украины.