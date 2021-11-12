Сенатор Сергей Цеков оценил чувство юмора создателей фильма «16-й»

Болезнь американского общества, которую необходимо было высмеять, с чем и справились создатели фильма «16-й». Так прокомментировал киноленту предпринимателя Евгения Пригожина сенатор Сергей Цеков. Картина уже доступна для всех желающих в онлайн-кинотеатрах.

Фильм «16-й» удивил всех, кто посмотрел трейлер киноленты. Вместо ожидаемого жанра документального кино фильм оказался комедией, которая высмеивает болезнь современного американского общества, выраженную в стремлении обвинить Россию во всех грехах. Таким образом «16-й» закрывает наболевший у всех вопрос.

Основой сюжета фильма «16-й» стали президентские выборы в США в 2016 году, когда вопреки прогнозам экспертов победил Дональд Трамп. Тогда «козлом отпущения» стала Россия, которая якобы вмешалась в ход голосования, подстроив результаты под себя.

В беседе с корреспондентом «Слова и Дела» Сергей Цеков обратил внимание на то, что нападки США на Россию — довольно привычное, хоть и неприятное явление, и отвечать на них в серьезной манере не имеет никакого смысла. К тому же РФ не имеет никакого отношения к проблемам внутренней политики Америки, поэтому саркастический и юморной подход к подаче событий сильно выделяет «16-й» на фоне других кинокартин.

«Конечно, на подобные обвинения надо отвечать. Не только политикам, но и общественным деятелям, деятелям культуры — на эту совершенно юмористическую позицию Соединенных Штатов Америки, которые решили во всем обвинять Россию. Я должен сказать, что сейчас, наверное, есть всего две страны в мире, которые во всем обвиняют Россию — это США и Украина. Что бы ни происходило в этих странах, они во всем обвиняют Россию. Если у них какие-то проблемы, им плохо, они говорят: “Вы что, хотите, чтобы Россия радовалась?”. Это болезнь американского общества, и, конечно, ее надо высмеивать», — высказался Сергей Цеков.

Напомним, что первыми «16-й» должны были увидеть жители Нью-Йорка вечером 3 ноября. По неизвестной причине Film Society of Lincoln Center, где должна была состояться премьера, отменил показ, а в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe на первых же минутах фильма в зал ворвались полицейские, которые разогнали зрителей. В России же все прошло по расписанию, и онлайн-премьера состоялась 8 ноября. Сейчас фильм доступен во всех онлайн-кинотеатрах.