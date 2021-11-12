Путин появился на саммите АТЭС в новозеландской накидке с маорийским орнаментом

Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер по традиции мероприятия накинул на плечи полотно с маорийским орнаментом. Оно изготовлено из шерсти новозеландских овец, которая признана лучшей в мире.

«На повестке дня саммита — вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года», — указано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что речь Путина в рамках АТЭС запланирована на 16:00. График выступлений определяется по алфавитному порядку.