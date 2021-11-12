Политолог Аркатов назвал опрометчивым шагом назначение Анохина в комитет Санкт-Петербурга по Арктике

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин был назначен заместителем председателя Комитета по делам Арктики. Российские политологи высказали свое мнение по поводу данного решения.

Эксперт Владимир Карасев отметил, что видит назначение Анохина нелогичным, передает Федеральное агентство новостей. Это связано с тем, что Арктика является одним из стратегических направлений внешней российской политики. На всех уровнях необходимо устанавливать кадры, обладающие практическим опытом работы в соответствующей сфере.

«Насколько мне известно, Анохин не имеет подобного опыта. Думаю, эффективности в работе Комитета по делам Арктики это назначение не добавит», — подчеркнул Карасев.

Политолог Иван Аркатов согласен со своим коллегой. Он считает странным подобное решение о назначении и не видит связи между Арктикой и профессиональной деятельностью нового заместителя председателя комитета. Политолог считает, что такое решение — опрометчивый шаг, потому что Анохин зачастую вел себя неординарно в общественной среде, не занимаясь своей прямой деятельностью.