Лечащий врач Брежнева Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни

Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Причина смерти ученого пока не называется. Информация о дате и месте прощальной церемонии также пока не известна.

Евгений Чазов имел множество наград и премий, среди которых как отечественные, так и зарубежные. В ведомстве отметили, что именно он был создателем тромболитической терапии. Также представители пресс-службы подчеркнули, что Чазов спас миллионы жизней.

Доктор медицинских наук являлся лечащим врачом нескольких руководителей СССР.