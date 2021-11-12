МИД ФРГ: Германия обсуждает с авиакомпаниями ввоз беженцев в Белоруссию

Германия ведет диалог по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию. Об этом на брифинге с журналистами сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Внешнеполитическое ведомство обсуждает с авиакомпаниями и странами-транзитерами ситуацию с ввозом беженцев. Кроме того, Германия находится в контакте с государствами, откуда родом мигранты.

«Мы ведем переговоры, я уже говорила об этом, с государствами, откуда родом мигранты, и со странами-транзитерами, а также с разными авиакомпаниями о том, что авиакомпании транспортируют мигрантов в Белоруссию... Эти переговоры продолжаются и демонстрируют, как следует сегодня из некоторых наших данных, успех», — говорится в сообщении Зассе.

Ранее стало известно, что порядка 200 мигрантов прорвались через польско-белорусскую границу. Варшава указала на причастность Минска к прохождению беженцев через КПП. В республике отметили, что польские власти пытаются дискредитировать белорусских военнослужащих.