Политолог Корнилов: Евросоюз будет помогать Польше на фоне миграционного кризиса

Польские власти находились не в самом лучшем положении до миграционного кризиса. Однако ситуация с беженцами может сыграть им на руку, заявил политолог Владимир Корнилов в беседе с журналистами издания «Украина.ру».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на «ответственность» России за миграционный кризис на границе с Белоруссией. По мнению Корнилова, такие выступления говорят о выгоде для Варшавы сложившейся ситуации. Ведь на фоне обострения истории с беженцами Евросоюз будет помогать Польше. До этого периода у них были напряженные отношения из-за решения Варшавы в пользу главенства своей Конституции над нормами коалиции.

«То, что заявляет Моравецкий, премьер Польши, и остальная эта камарилья из правительственных кругов Польши, вы знаете, свидетельствует о том, что для них, как раз, для властей Польши, этот кризис — это манна небесная, по большому счету. Вы же видели, в каком положении польские власти находились в последнее время», — объяснил Корнилов выгоду от миграционного наплыва.

Политолог добавил, что другие зарубежные государства будут поддерживать Польшу и также заявлять о «причастности» России к обострению ситуации с нелегалами.

Ранее в Кремле указали на возможность роста напряженности польско-белорусской границе. В настоящий момент инцидент не угрожает России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.