Юшков: Украине некого винить в энергетическом кризисе, кроме своих властей

Украинские власти сами делают все возможное, чтобы страна осталась без контракта на транзит российского газа после 2024 года, поэтому обвинения в адрес Москвы в ведении «энергетической войны» не имеют никакого смысла.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление украинских властей о том, что после блокировки поставок на Украину угля из Казахстана, который транзитом шел через российскую территорию, отношения Киева и Москвы приобрели характер «энергетической войны».

Однако, по мнению Юшкова, украинские власти напрасно жалуются на дефицит угля, так как эту ситуацию они создали сами.

«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос – а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе, — напомнил эксперт-энергетик.

vk.com / Игорь Юшков

Запас Украины к началу отопительного сезона должен был составить как минимум три миллиона тонн энергетического угля, но вместо этого на украинских складах находится чуть больше 500 тысяч тонн угля, отметил Юшков. И в этом не виноват никто, кроме самой Украины. А Россия не поставляла Украине уголь только по одной причине – Украина его не покупала, ни у России, ни у кого другого.

Теперь же Киев вынужден по всему миру искать свободный уголь, чтобы купить его втридорога.

«А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, "Российские железные дороги" не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины», — объяснил Юшков.

В заключение эксперт подчеркнул, что Киев сам промедлил с созданием запасов топлива – это надо было делать еще летом. Но тогда украинские власти экономили и ждали более выгодной цены. А теперь покупать уголь и газ уже поздно.