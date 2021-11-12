Если COVID-19 доведет. Законно ли вводить QR-коды в поездах и самолетах

Российские власти нарушат право людей на свободное передвижение внутри страны, если введут проверку QR-кодов в самолетах и поездах, заявил правозащитник Михаил Федотов.

Юрист в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что в условиях чрезвычайной ситуации «первой жертвой» всегда становятся права человека. В период бушующей пандемии коронавируса подобные ограничения не только допустимы, но и, вероятно, неминуемы.

«Когда эпидемиологическая ситуация становится опасной для жизни людей, то разумеется государство обязано предпринимать экстраординарные меры. В том числе и такие, как в данном случае. Другое дело, что они должны быть введены именно законом или тем актом, который предусмотрен законом», — подчеркнул Федотов.

Правозащитник отметил, что любые ограничения в обстоятельствах ЧС всегда должны соответствовать ситуации и быть временными. С завершением экстремальных условий жизнь людей нужно возвращать в привычное русло, добавил собеседник «ПС».

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Напомним, в профильных министерствах и транспортных компаниях заговорили о возможностях внедрить проверку QR-кодов в поездах и самолетах. Сейчас обсуждается техническая сторона введения контроля QR-кодов, принимаются предложения федеральных ведомств, Совфеда и Госдумы. Мнения чиновников планируется собрать к 15 ноября, после чего будет принято окончательное решение исходя из эпидемиологической обстановки.

По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной: на утро 12 ноября в России было выявлено более 40,1 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 1235 летальных исходов.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле вопрос о проверках на дорогах не обсуждают, поскольку это прерогатива оперативного штаба.