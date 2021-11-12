Школьница погибла при падении из окна девятого этажа в Оренбурге

Трагический инцидент произошел утром на улице Автомобилистов. Девочка выпала из окна и погибла.

Тело 13-летней школьницы обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть девочки. На месте гибели подростка также выезжали полицейские и сотрудники СК Оренбурга.

В настоящее время назначена проверка по факту смерти несовершеннолетней при падении с высоты. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Ростове-на-Дону насмерть разбился мужчина. Он упал из окна 25-этажного дома на припаркованный автомобиль и от удара его отбросило на землю.