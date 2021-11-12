Ловушка для Байдена. Зачем конгрессмены США потребовали ввести войска на Украину

Пятнадцать членов Республиканской партии конгресса США обратились к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с «настоятельным призывом» ввести на Украину американские войска. Текст документа опубликовал портал «ИноСМИ». Конгрессмены считают, что Вашингтон должен поддержать Киев и разместить там свое оружие. Поводом для такого предложения послужили слухи о якобы планируемом Россией военном «вторжении» в бывшую советскую республику.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «Политикой Сегодня» призвал не относиться к словам американских чиновников серьезно.

«Заявлений там делается много, политиков в США много. В одном только конгрессе их около 600 человек в обеих палатах. Так что если кто-то заявил, это не значит, что все это будет исполняться», — отметил американист.

Рогулев подчеркнул, что просьба конгрессменов выглядит как минимум абсурдно. Во-первых, потому что американские военнослужащие и так присутствуют на территории Украины. Они работают в учебных центрах, укрепляют военные базы, проводят учения. А во-вторых, в США возможности президента в части использования вооруженных сил за рубежом крайне ограничены.

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«После вьетнамской войны конгресс ограничил возможности президента поступать так, как в свое время поступили с Вьетнамом. Там войны не объявлялось, а в результате там свыше 2,5 миллиона солдат побывало. То есть война была полномасштабная, но она не объявлялась. Это, конечно, похоже на провокацию. Причем и Байдена самого. То есть конгресс сам должен давать указание президенту вводить войска, это значит, должно быть голосование. А кто там сейчас проголосует за это? Даже смешно подумать», — резюмировал собеседник «ПС».

Напомним, в настоящий момент в Черном море неподалеку от Крыма курсируют три американских корабля, один из которых боевой. Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter вошел в акваторию 30 октября. Следом за ним прибыл танкер John Lenthall, а спустя еще день — штабной корабль Mount Whitney.

По заверениям Пентагона, к российским границам корабли США прибыли в рамках учений НАТО. Однако в Минобороны РФ считают, что на самом деле США проводят разведку возможного «театра военных действий» на случай эскалации конфликта в Донбассе.