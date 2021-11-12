Baijiahao: Путин разыграл козырную карту с восстановлением СССР

Подписание декрета Союзного государства является козырной картой российского лидера Владимира Путина. Таким мнением поделились аналитики китайского издания Baijiahao.

Российский президент и белорусский лидер некоторое время назад подписали декрет Союзного государства. Главы государств согласовали 28 проектов, включающих в себя различные сферы. Одной из них является борьба с терроризмом. Путин при этом обозначил, что вопрос создания Союзного государства в первую очередь экономический, а не политический шаг. Авторы статьи Baijiahao, перевод которой представляет «ПолитРоссия», пишут, что ранее присутствовавшие в СССР государства отнеслись к этой идее по-разному: одни со скептицизмом, другие заинтригованы.

«Например, страны нового западного лагеря, представленные Украиной, сейчас не согласны с шагом Беларуси, но пророссийские государства, такие как Казахстан, считают, что эта тенденция действительно очень интригующая», – отмечают китайские специалисты.

По мнению авторов Baijiahao, реакция Запада на трюк Путина с восстановлением СССР может повлиять на будущее всего мира, ведь развитие возрождения державы в конечном итоге зависит от США и других западных стран.

«Восстановить Советский Союз? Путин разыграл козырную карту, но будущее зависит от того, как Запад воспримет этот трюк», – подчеркивают специалисты из КНР.

Подводя итог, эксперты Baijiahao советуют России после достижения нового уровня взаимопонимания с Белоруссией «расширять свое влияние в Восточной Европе».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина подключить МО РФ к дежурству на границах Союзного государства.