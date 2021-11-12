Дарья Усачева сломала бедро во время разминки на Гран-при Японии

Российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева получила перелом бедра перед стартом этапа серии Гран-при в Японии.

Воспитанница заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Дарья Усачева может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года. По результатам предварительного обследования у 15-летней фигуристки, снявшейся с Гран-при Японии, диагностирован вертельный перелом бедра. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Усачева прилетела на турнир в Японию, испытывая болевые ощущения в области паха. Во время разминки перед короткой программой фигуристка почувствовала себя хуже. Сама Усачева о полученной перед выступлением на Гран-при Японии травме пока не рассказывала.