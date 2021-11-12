МИД Мали: Россия доказала, что на нее можно положиться

Россия — надежный стратегический партнер Республики Мали, сотрудничество с которым выходит далеко за пределы военной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

Комментарий Диопа приводит Федеральное агентство новостей. По мнению африканского дипломата, Российская Федерация доказала, что является надежным и эффективным партнером, с которым можно строить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

«Россия — стратегический партнер, на которого можно рассчитывать, и сотрудничество выходит за рамки военной сферы», —подчеркнул Абдулай Диоп.

Ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам встречи африканский дипломат призвал другие страны мира не вмешиваться во внутренние дела республики. У Мали, как и любой другой независимой страны, есть суверенное право заключать договоры с теми государствами, с которыми сочтет нужным, напомнил Диоп.