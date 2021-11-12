Депутат Куринный назвал основную сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител

Основным препятствием являются не сложности создания регистра людей с высоким уровнем антител, а споры вокруг определения того, какой уровень антител является достаточным. С таким мнением выступил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Получение QR-кода по наличию антител осложняется отсутствием единых стандартов. Кто-то считает, что достаточным уровнем является 300 единиц, а кто-то — что 500. Когда вопрос о необходимом уровне антител будет решен, можно добавить третью графу в таблицу с вакцинированными и переболевшими, передает слова чиновника телеканал «360».

«Когда этот консенсус будет достигнут, то, возможно, и будет правильным ввести третью группу — тех, кто имеет достаточный иммунитет, чтобы получить QR-код», — сообщил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат заметил, что если это решение будет принято, то обсуждать будут уже срок действия такого сертификата — полгода, год или вообще 3 месяца.