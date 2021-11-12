Вакцину «Спутник V» могут одобрить в ЕС до конца текущего года

Европейское агентство лекарственных средств может одобрить российский препарат от коронавируса до конца 2021 года. Такое заключение сделал научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В первую очередь необходимо, чтобы Всемирная организация здравоохранения одобрила «Спутник V». После этого Европейский союз сможет сразу же утвердить препарат. Альтштейн подчеркнул, что задержки и трудности в одобрении связаны со стандартами в производстве лекарственных препаратов.

Вирусолог отметил, что сейчас вакцины разрабатывают по определенной производственной методике. Специалисты ВОЗ проверяют уровень соблюдения российскими специалистами соответствующих требований на производстве и оставляют замечания.

«Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — пояснил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что к самому препарату у контролирующих экспертов претензий нет. Вакцина уже доказала свою эффективность, ее применяют в 70 странах.