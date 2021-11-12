Си — значит сила? Почему Си Цзиньпина признали «великим кормчим» и уравняли с Мао Цзэдуном

Пусть и не в нашей стране, но история великих генсеков по сей день продолжается. Возглавляющий Китай с 2013 года Си Цзиньпин официально стал «кормчим китайского возрождения», сообщили местные СМИ. Этого титула до него удостаивался только Мао Цзэдун — создатель КНР, а заодно и целого общественно-политического течения — маоизма.

Таковы итоги принятия Центральными комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) исторической резолюции, в которой перечисляются достижения товарищей из Поднебесной за последние годы, в том числе при правлении Си.

Обманываться скукотой бюрократического события не стоит: документ отнюдь не рядовой, а принимается всего третий раз за все время существования коммунистического Китая. До этого одобряли только резолюцию Мао в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981-м. В общем, исторические «соседи» у нынешнего китайского лидера — личности выдающиеся.

wikipedia.org / Общественное достояние

Роль Мао Цзэдуна в становлении «красной» китайской государственности трудно недооценить: его личность — основа основ и начало начал Китайской Народной Республики. Имя Дэн Сяопина неразрывно связано с реформами, сделавшими КНР одной из лидирующих мировых экономик. Он, вопреки идеологии великого предшественника, увел китайский корабль «вправо», выведя страну на мировой рынок — с иностранными инвесторами, реставрацией рыночных отношений, расширением производства и прочими, вполне капиталистическими, последствиями.

А что для современного Китая сделал Си Цзиньпин? Связан ли присвоенный титул с его амбициозными планами оставаться у власти и далее? Чем он отличается от своих предшественников? Рассказываем.

Во всех смыслах второй Мао

Великий кормчий — не единственный титул Си Цзиньпина, который до этого носил только Мао Цзэдун. В 2017 году на очередном съезде КПК его объявили «ядром партии и народа» — до этого подобного удостаивался только Мао. Уже тогда стало понятно, на роль какого исторического масштаба замахнулся Си.

kremlin.ru / Пресс-служба президента Российской Федерации

В 2018-м партия сняла ограничения на председательство, введенные при Дэн Сяопине после смерти Мао Цзэдуна. Последний правил страной полжизни — с 1943 по 1976 годы. Предполагалось, что такого не должно повториться. Однако «сяопинский» принцип сменяемости власти нигде не зафиксирован. Это негласное правило для внутрипартийной верхушки... Которого можно и не придерживаться. А выборов председателя в Китае нет.

К чему мы ведем? Теперь Си Цзиньпин, заручившись поддержкой остальных чиновников КПК, может пойти на третий срок в должности председателя КНР. Сомнений почти не остается: вероятнее всего, соседней страной как минимум до 2027 года будет управлять именно он.

Не такой, как предыдущие

Судя по новостям китайских СМИ, похвалить «эпоху Си» есть за что. Процент прироста экономики КНР колеблется от 6 до 7% в год на протяжении всего правления нового «великого кормчего», несмотря на кризисы. Дисбалансы в экономике побеждаются. Процент городского населения превысил деревенское. В конце-концов, в феврале Си Цзиньпин объявил о «полной победе» над нищетой — правда, это достижение последних 40 лет, а не восьми.

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Но по словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Сергея Дмитриева делать выводы об «эпохе Си» еще рано. Си Цзиньпин объявлен «великим кормчим» верхушкой партии — людьми, которые входят в ту же самую иерархическую систему, что и он (причем занимает там самое верхнее место). Другое дело, почему его выделили по сравнению с предыдущими политическими лидерами и почему он может нарушить установленное Дэн Сяопином правило сменяемости власти в КНР.

«Си Цзиньпин получил эти почести потому, что хочет их получить. Он собирается оставаться и дальше у власти, показать этими титулами, что имеет на это право как совершенно особый исторический лидер для Китая. Почему это произошло сейчас? Это эффект времени. Система [сменяемости руководства, — прим.ред.], которую он отменяет, совсем не старая — ее только в 1990-х годах утвердил Дэн Сяопин», — отмечает Дмитриев.

Первый человек, который вынужден был подчиниться правилу Сяопина, — Цзян Цзэминь (1993-2003), следующий председатель КНР. Он слишком многим был связан с Дэн Сяопином, чтобы отменить это правило, и покорно ушел в конце своего срока — хотя говорят, добавляет востоковед, что Цзэминь рассчитывал на роль «серого кардинала». Но не вышло.

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Что касается следующего председателя, Ху Цзиньтао (2003–2013) — он был «идеальным человеком-функцией без особенных личных амбиций», констатирует Дмитриев. И предсказуемо ушел после окончания полномочий. После него и появился Си Цзиньпин, который решил задержаться явно более чем на десять лет.

Неизвестно, как оценил бы личные амбиции нынешнего главы КНР покойный Дэн Сяопин. Но сменяемость власти — вопрос внутриполитический. А у китайских границ тем временем происходит кое-что посерьезнее: экономическое соперничество с США обострилось до холодного конфликта, накаляемого обстановкой вокруг Тайваня. Кто знает — может, совсем неслучайно в нелегкий исторический момент «у руля» оказался именно такой кормчий?