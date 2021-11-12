Песков: Белоруссия сделала заявление о транзите газа в Европу как суверенное государство

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о вероятном перекрытии транзита газа в Европу без согласования с Москвой. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава республики ранее пригрозил Брюсселю остановкой транзита голубого топлива, если он продолжит вводить санкции против Минска.

«В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», — отметил Дмитрий Песков, выступая на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия останется гарантом энергетической безопасности европейских стран. Действия Белоруссии на это не повлияют.