Шойгу подарил цветы французской коллеге Парли на переговорах в Париже

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил букет роз французской коллеге Флоранс Парли на переговорах в Париже. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В столице европейской республики стартовали переговоры с участием руководителей министерств иностранных дел и обороны России и Франции. Захарова поделилась кадрами с места проведения мероприятия, на которых Парли запечатлена с цветами в руках.

«Наши мужчины они такие», — отметила представитель российского МИД.

Основные темы парижских переговоров — стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Ожидается, что стороны также обсудят отношения Москвы с НАТО и Европейским союзом.