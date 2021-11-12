Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер за 16 дней до собственного 76-летия

Новость о смерти российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина сообщил телеканал «Россия-24». Драматургу было 75 лет.

Виктор Коклюшкин должен был отмечать 76-летие 27 ноября. Сатирик не дожил до дня рождения всего 16 дней. Причина смерти пока не сообщается.

Коклюшкин один из самых известных писателей-сатириков, автор более 10 книг. Кроме того, он написал сценарии к нескольким мультфильмам.

Монологи сатирика исполняли многие артисты, в числе которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.