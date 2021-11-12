Жителям Свердловской области без QR-кода хотят запретить покупать алкоголь

В Свердловской области нашли новый способ мотивации граждан к вакцинации от COVID-19. Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Урюпин предложил продавать алкоголь только по QR-кодам.

По мнению бизнесмена, «эмбарго на стопочку» не только увеличит количество привитых, но еще и поможет бороться с пьянством. Свердловский оперштаб эту идею уже подхватил и сообщил о готовности всерьез рассмотреть инициативу сбывать горячительные напитки по «талончикам».

Однако правозащитник Алексей Койтов энтузиазма региональных властей не разделил. В беседе с «Политикой сегодня» он выразил сомнение, что предложение ограничить жителей Урала в праве согреваться проверенным дедовским методом принесет положительные результаты.

«Увеличить темпы вакцинации таким путем — феерия. Люди будут меньше пить и трезвее мыслить? Все это кажется забавным», — прокомментировал ситуацию юрист.

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Тем не менее из-за пандемии региональным властям сейчас делегирован весьма широкий круг полномочий, поэтому они вправе вводить дополнительные ограничения, отметил Койтов. В том числе и запрет на алкоголь.

При этом собеседник «ПС» предположил, что даже руководствуясь лучшими побуждениями, власти могут спровоцировать неожиданную реакцию свердловчан.

«Вроде благие намерения. Но тут же вспоминается известная фраза, что благими намерениями дорога выстлана известно куда», — пошутил правозащитник.

Чтобы избежать массового недопонимания или возмущения со стороны общественности, региональным властям придется социально и экономически обосновать этот запрет, резюмировал Койтов.