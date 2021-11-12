Дмитрий Песков ответил на вопрос об угрозе миграционного кризиса для России

Российская сторона не исключает рост напряженности в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков ответил на вопрос об угрозе миграционного кризиса для России. В настоящее время эта ситуация не несет никаких рисков для страны, уточнил собеседник СМИ.

«В Кремле считают, что пока никаких рисков для России ситуация на границе Белоруссии и Польши не несет», — говорится в комментарии Пескова.

Ранее Варшава заявила о «причастности» России к обострению ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Песков назвал эти слова неприемлемыми.