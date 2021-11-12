Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Дмитрий Песков ответил на вопрос об угрозе миграционного кризиса для России

Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос об угрозе миграционного кризиса для России

Российская сторона не исключает рост напряженности в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков ответил на вопрос об угрозе миграционного кризиса для России. В настоящее время эта ситуация не несет никаких рисков для страны, уточнил собеседник СМИ.

«В Кремле считают, что пока никаких рисков для России ситуация на границе Белоруссии и Польши не несет», — говорится в комментарии Пескова.

Ранее Варшава заявила о «причастности» России к обострению ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Песков назвал эти слова неприемлемыми.

#польша #песков #мигранты #белоруссия