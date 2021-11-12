Глава комитета Госдумы по труду Нилов назвал условия для сокращения рабочего дня

Рабочий день россиян в зимний период необходимо сократить на час. С таким предложением к главе Минтруда РФ обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик считает, что короткий световой день и холода способствуют снижению работоспособности людей.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — обратился политик к министру труда Антону Котякову.

Оценить реальность инициативы Милонова «Политика Сегодня» попросила председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он согласился с мнением коллеги по парламенту, но отметил, что для принятия подобного решения нужно обращаться не в профильное министерство, а разрабатывать законопроект для внесения поправок в Трудовой кодекс.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Вместе с тем депутат подчеркнул, что договориться о сокращении трудового дня с работодателем можно уже сегодня в частном порядке. Во многом это стало возможно благодаря тому, что в 2021 году в российском законодательстве официально закрепили понятие «удаленной работы».

«То что мы живем в северной стране и нужно больше отдыхать — это факт. Но при этом не надо забывать, что у нас есть сдельная форма занятости, когда сокращение времени даже на один час может серьезно повлиять на размер заработной платы. Этого допустить нельзя. Полагаю, что все это должно быть сделано синергетически, только эволюционным путем», — считает Нилов.

Собеседник «ПС» убежден, что благодаря техническому прогрессу время работы в России так или иначе однажды сократится. По его словам, оптимизировать процесс без ущерба производительности труда помогут роботы, системы искусственного интеллекта и прочие ноу-хау от мира науки.

Если же говорить об обозримом будущем, возможность внесения изменений в нынешнее законодательство необходимо обсуждать с социальными партнерами в рамках «трипартизма», пояснил политик. То есть с представителями профсоюзов, бизнеса, а также федеральной и муниципальной власти.

«Этот формат предполагает обязательное обсуждение в связи с тем, что РФ является членом международной организации труда, и сто лет назад такая форма труда этой организацией была определена. Поэтому в целом, понимая определенные позитивные последствия, руководствуясь принципами "дабы не навредить", полагаю, что правильно было бы рассмотреть на трехсторонней комиссии с участием всех партнеров», — заявил глава комитета по труду.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в России обсуждали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Впервые об этом публично высказался Дмитрий Медведев во время выступления на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве в 2019 году. Власти даже решили провести эксперимент с 4-дневкой на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса, занятых в национальной программе повышения производительности труда, но в итоге план не был реализован.

Однако в начале 2021-го на фоне пандемии вопрос о сокращении рабочей недели вновь обрел актуальность. В марте уполномоченный по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин предложил все же протестировать идею на компаниях-добровольцах, но конкретной программы так и не представил.