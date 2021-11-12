Силовики ликвидировали ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар»

Профессор КНИТУ задержан за организацию запрещенной в РФ экстремистской ячейки «Нурджулар»1. На допросе он признал свою вину.

Следствие установило, что 36-летний мужчина устраивал у себя дома тайные встречи, на которых проповедовал радикальный ислам. Незаконная деятельность продолжалась с 2019 года. У него были пособники. Преподаватель агитировал студентов. Он отбирал юношей, которые воспитывались в мусульманских семьях.

На «сходках» мужчина психологически обрабатывал молодых людей и убеждал их в ценностях секты. В ходе обысков в доме преподавателя оперативники обнаружили 36 книг, рукописи лекций Саида Нурси, пять мобильников, два ноутбука, видео- и аудионосители. На допросе он признал свою вину.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации