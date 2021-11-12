Госсовет Татарстана предложил поправки в законопроект о региональной власти

Законопроект о реформе региональной власти в Российской Федерации может быть скорректирован. Свои правки к инициативе предложил комитет государственного совета Татарстана по госстроительству.

Одним из главных предлагаемых изменений в инициативу о реформе управления субъектами РФ со стороны Казани является сохранение за главой Татарстана звания президента. В текущем виде предлагается унифицировать все должности и называть всех действующих губернаторов, президентов и глав республик «главами субъектов Федерации».

«Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа. Думаю, здесь нет необходимости расшифровывать. Наше предложение и поправка звучит именно таким образом», — прокомментировал инициативу председатель комитета госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин

Позиция Татарстана по вопросу наименования должности главы региона была прокомментирована в Совете Федерации. По мнению сенатора Андрея Клишаса, руководство Казани пытается таким образом поднять свои рейтинги.