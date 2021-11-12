Причастные к хищению на космодроме «Восточный» получили до 5,5 лет колонии

Суд вынес приговор участникам хищения 404 млн рублей на космодроме Восточный. Фигуранты получили от 4 до 5,5 лет колонии.

Обвиняемые признаны виновными в растрате и отмывании незаконных доходов. В ходе заседания они не признались в содеянном.

Следствие установило, что преступление было совершено во время исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства «Восточного».

Фигуранты совершили растрату в сумме 124,9 млн рублей. Деньги были перечислены на счета фирм-однодневок. Один из причастных к хищению скрылся от следствия. Правоохранители объявили его в розыск.