NYT: Си Цзиньпина официально поставили в один ряд с Мао Цзэдуном

Лидер КНР Си Цзиньпин представил первую за 40 лет историческую резолюцию. Единственными китайскими лидерами, которые выпускали аналогичные документы, были Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Резолюцию приняли на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 11 ноября. В документе подвели итоги работы политсилы за время ее существования и определились направлениями, по которым будут действовать в будущем.

По информации The New York Times, на заседании Си Цзиньпина официально поставили в один ряд с Мао Цзэдуном.

Целью резолюции является укрепление авторитета действующего китайского лидера перед XX съездом партии. Там его могут переизбрать на новый срок. Следующее возможное правление станет для Си Цзиньпина третьим.

Еще в 2018 году в КНР были приняты поправки в Конституцию, позволяющие главе государства управлять страной пожизненно. Лидер может избираться на пост председателя республики без ограничения каждые пять лет.