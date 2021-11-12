Власти Марий Эл запретят гражданам посещать ТРЦ и сауны без QR-кодов

Новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ожидают жителей Марий Эл. Теперь торгово-развлекательные центры, сауны и гостиницы будут доступны только по QR-коду.

Согласно новой редакции указа «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вводятся новые ограничения для граждан республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев 12 ноября внес соответствующие изменения.

С 23 ноября текущего года приостанавливается посещение гражданами торгово-развлекательных комплексов и объектов розничной торговли без предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании. Также допустимо предъявление справки об отрицательном ПЦР-тесте, который действителен не более трех дней. Посещение будет доступно и гражданам, имеющие постоянный медицинский отвод.

В Марий Эл запрещены развлекательные, публичные, зрелищные и различные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Также в регионе введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания.