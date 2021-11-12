Польские пограничники сняли на видео прорыв группы беженцев со стороны Белоруссии

Толпа мигрантов смогла прорвать заграждение на границе Белоруссии и Польши. Инцидент произошел на КПП «Брузги».

Беженцы, покинув территорию Белоруссии, идут вдоль оборонительного заграждения на польском кордоне. Их насчитывает несколько десятков человек.

«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки... польская полиция снимала все на видео», — сообщает Sputnik Беларусь.

Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что к границе с Польшей движется большая группа мигрантов, среди которых есть дети. Дойдя до ограды, они разбили лагерь.