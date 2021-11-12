Любови Соболь могут заменить условные исправительные работы на реальные

ФСИН ходатайствовал об изменении наказания Любови Соболь по делу о вторжении в квартиру пожилой москвички. Условные исправительные работы могут заменить на реальные, передает РИА Новости со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

Напомним, что 21 декабря прошлого года экс-юрист ФБК1 (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), используя сотрудников Роспотребнадзора попыталась проникнуть в квартиру пожилой москвички. В апреле текущего года Соболь признали виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил ей год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы и испытательный срок.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России