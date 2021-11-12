Ведущий Fox News Карлсон: американцев не должна волновать целостность Украины

США вредят сами себе, поддерживая позицию официального Киева. Такое заявление сделал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Журналист сказал об этом во время беседы с конгрессменом от партии республиканцев. Он поинтересовался, почему Белый дом стоит на стороне Украины, а не России.

«Получается, из тех 20 лет, которые мы провели в Афганистане, а также трагического, трусливого и контрпродуктивного вывода войск мы вынесли урок о том, что нам нужно отправить больше военных на Украину? Давайте начистоту: почему среднестатистического американца должна волновать территориальная целостность Украины?» — задал четкий вопрос Карлсон.

Конгрессмен ответил, что поддержка Киева важна для Соединенных Штатов со стратегической точки зрения. Украина имеет выход к Черному морю.

Такие доводы не убедили телеведущего Fox News. Он считает, что американское правительство должно выделять средства не для защиты Украины, а для решения внутренних проблем. Например, Белому дому стоило бы отправить военных на границу с Мексикой.

«Кто играет важную роль в международных делах? Кто является потенциальным противовесом Китаю, кто и есть настоящая угроза? Почему мы должны занимать сторону Украины? Почему мы не занимаем сторону России? Я совершенно сбит с толку!» — заявил Такер Карлсон, так и не получив ответа на свои вопросы.

Недавно блогер Сергей Колясников сообщил, что Вашингтон готовит Украину к противостоянию с Россией. По его мнению, на это указывают усиливающиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.