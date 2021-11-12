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Немецкий журналист Бауэр предложил Евросоюзу вручить Лукашенко медаль

Политика
Немецкий журналист Бауэр предложил Евросоюзу вручить Лукашенко медаль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслуживает не санкций, а медали Евросоюза. С таким заявлением выступил немецкий журналист Даниэль Бауэр, чем очень удивил читателей.

Он на своем YouTube-канале похвалил деятельность белорусского лидера в сфере миграционной политики. Бауэру понравилось, что Лукашенко предоставил беженцам «комфортный и безопасный» коридор в Европу. По мнению немецкого журналиста, глава республики «обнажил ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза», показав людям истинное нутро большинства политиков ЕС.

«Лукашенко предоставил беженцам, наиболее безопасный для их жизни путь в незаслуженно расхваленную Европу с ее «чудо-ценностями». Никто не тонет и не лишается жизни из-за голода. Он ежегодно спасает тысячи и тысячи жизней, отстаивая тем самым основные принципы демократии, о которых столь часто упоминают в Брюсселе. Именно за это ему надо премию выдать, а лучше вручить почетную медаль Евросоюза. Он ведь изменил все в нашем представлении о миграционной политике», — объяснил по пальцам Даниэль Бауэр.

Журналист из Германии обратил внимание, что беженцы, идущие в Европу через Белоруссию, вдруг стали для Брюсселя опасными. При этом чиновники пытаются доказать: те мигранты, которые пытаются попасть в ЕС через Средиземное море, совсем не такие. Подписчики Бауэра похвалили его высказывания. Они признали, что Александр Лукашенко действительно оказал Европе услугу.

#мигранты #белоруссия #лукашенко